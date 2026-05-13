Okulda panik dolu anlar: Bir dakikada iki kez ölümden döndü

Hatay 'da bir ilkokulda soluk borusuna iki kez simit kaçan çocuk, ölümden döndü.

Olay, 22 Nisan'da saat 12.30 sıralarında İskenderun Ticaret ve Sanayi İlkokulu'nda meydana geldi.

Birinci sınıf öğrencisi Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası, soluk borusuna kaçtı. Korkmaz'ın nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni Erinç Pala, koridorda Heimlich manevrası uygulayarak parçanın çıkmasını sağladı.

BİR ISIRIK DAHA ALDI YİNE NEFESSİZ KALDI

Rahat bir nefes alan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti. Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha Korkmaz'ın soluk borusuna takıldı.

Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı.

Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.