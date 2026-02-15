Ölü yunus sahile vurdu, ekipler harekete geçti

Adana'nın Karataş ilçesinde sahil şeridinde ölü yunus bulundu. O bölgede balıkçılık yapan Hasan Fil, işi için denize gittiği sırada sahile vurmuş ölü yunus gördü. Bunun üzerine yunusun fotoğrafını çekip yetkililere bilgi verdi.

Balıkçı iki gün önce denizde fırtına olduğunu belirterek "Sanırım fırtınadan sonra kıyıya vurmuş. Kıyıya vuralı bir gün olmuş diye tahmin ediyorum. Yetkililere haber vermek için fotoğrafını çektim" dedi.

Yetkililer ölen hayvanı sahil şeridinden kaldırdı.