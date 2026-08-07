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Ölüdeniz'de yamaç paraşütü kazası

07.08.2026 14:38

Ölüdeniz'de yamaç paraşütü kazası
Anadolu Ajansı

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

AA
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Fethiye Ölüdeniz'de bir yamaç paraşütü, iniş sırasında bir işletmenin çatısına düştü. Olayda iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında işletmenin çatısına düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı.

 

Yamaç paraşütü pilotu Tunahan K. (43) ile yolcusu İngiliz uyruklu Sabrina S. (38), hazırlıklarının ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden uçuş yaptı.

 

İkili, Belcekız sahiline inişleri sırasında işletmenin çatısına düştü.

 

PİLOT VE YOLCUSU YARALANDI

 

İhbar üzerine kaza yerine bölgede konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi.

 

Bulundukları alandan kurtarılan pilot ile yolcusu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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