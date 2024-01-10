Önce direğe sonra eve çarptı

Kaza, Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kar yağışından dolayı kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından bir yer evinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle telefon direği savrulurken, evin duvarı da yıkıldı.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.