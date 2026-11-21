Önce trafik levhasına ardından otobüse çarptı
21.11.2026 12:08
Anadolu Ajansı
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobil trafik levhasına ve otobüse çarpması çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İlçenin 2. Bulvar Yolu'nda E.K.'nın (43) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarptı.
Ardından karşı yöne geçen otomobil, yol kenarında park halindeki otobüse çarparak durdu.
Yerinden kopan trafik levhası ise park halindeki kamyonete zarar verdi.
Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki T.K. (17) ve A.K. (19) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.