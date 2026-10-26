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Önüne atladığı aracı çalarak kaçtı

26.10.2026 12:39

Önüne atladığı aracı çalarak kaçtı
IHA

Şüphelinin aracı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA, İHA
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Adana'da seyir halindeki otomobilin önüne yatan şahıs, sürücünün araçtan inmesini fırsat bilerek aracı kaçırdı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Mustafa G. (29), seyir halindeki Seyithan O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 hafif ticari aracın önüne atlayarak durdurup üzerine çıktı. 

 

Bu sırada sürücünün inmesini fırsat bilen Mustafa G. bindiği aracı çalarak olay yerinden kaçtı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

Ekipler, çaldığı araçla Meydan Mahallesi'nde hareket halindeki bir panelvana çarptığını belirlediği şüpheli Mustafa G'yi kovalamaca sonucunda girdiği sokakta yakaladı.

 

Öte yandan, şüphelinin aracı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üstüne çıktığı aracın önüne uzanan şüphelinin, daha sonra trafik ışıklarında sürücünün inmesiyle araca binip kaçması yer aldı.

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