Ordu'da kuyumcudan 2 milyon liralık altın çalan şüpheli, Trabzon'da yakalandı

11.11.2025 10:47

Ordu'da kuyumcudan 2 milyon liralık altın çalan şüpheli, Trabzon'da yakalandı
DHA

DHA

Ordu'da kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp, tezgahtaki 2 milyon lira değerindeki altınları çalarak kaçan A.Ş., Trabzon'da yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen kimliği belirsiz kişi, altın satın almak istediğini söyledi. 

 

Bir yandan tezgaha çıkarılan altınları inceleyen kişi, bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasına dönmesini fırsat bilen kişi, tezgahın üzerinde, keselerin içerisinde bulunan 2 milyon değerindeki altını çalarak kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 

 

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, incelemede altınları çalanın A.Ş. olduğunu belirledi. A.Ş., gece saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde taksi ile sınır kapısına ilerlerken polis çevirmesine takıldı. A.Ş., çaldığı altınlarla birlikte yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ALTINORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALTINORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.