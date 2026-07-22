Ordu'da otomobil 30 metreden deniz kıyısına uçtu
22.07.2026 11:24
Kazayı hafif sıyrıkklarla atlattı.
Kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Mahalle sakinleri büyük gürültü nedeniyle ilk anda uçak düştüğünü sandıklarını söyledi.
Ordu’da kontrolden çıkan bir otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kıyısına yuvarlandı. Sürücünün yaralı kurtulduğu kazayı gören mahalle sakinleri, çıkan devasa gürültü nedeniyle ilk anlarda uçak düştüğünü sandıklarını dile getirdi.
Dehşete düşüren olay, Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Ordu yönüne doğru ilerleyen Ulvi Anıl H. (36) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce aydınlatma direğine çarparak devirdi, ardından refüjü aşıp karşı şeride geçti.
Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçurumdan deniz kenarına uçtu. Otomobilin düşerken yol üstündeki bir evin hemen yanından geçmesi ise olası bir facianın önüne geçti.
İhbarın üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı mucizevi şekilde hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
"Duvarları yıkarak geldi"
UÇAK DÜŞÜYOR ZANNETTİM, OTOMOBİLİ UÇARKEN GÖRDÜM
Aracın adeta teğet geçtiği binada çalışan Yılmaz Demireğen kaza anını anlatırken, "Burada sıvaya hazırlık yaparken çok şiddetli bir ses çıktı, Allah korusun uçak düşüyor zannettim. Sonrasında otomobilin gökyüzünde uçtuğunu gördüm. Olay yerine gittik ama sürücü çıktı, araba büyük hasar aldı. İlk etapta uçak düştü diye korktum, 4 metre yakın gelse bizim üzerimize geliyordu." dedi.
Görgü tanıklarından Savaş Karakoç ise korkunç bir gürültü duyduklarını belirterek, "Bir şey duvarları yıkarak geldi ve bir anda denizin kenarına düştü. Sonrasında araçtan kendisi indi, bizim gördüğümüz bir şey yoktu. Çok büyük bir olay, Allah sevenlerine bağışlamış. Burada önce de duvar yoktu, yine araç uçmuştu." diye konuştu.
Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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