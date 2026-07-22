Ordu'da otomobil 30 metreden deniz kıyısına uçtu

UÇAK DÜŞÜYOR ZANNETTİM, OTOMOBİLİ UÇARKEN GÖRDÜM

Aracın adeta teğet geçtiği binada çalışan Yılmaz Demireğen kaza anını anlatırken, "Burada sıvaya hazırlık yaparken çok şiddetli bir ses çıktı, Allah korusun uçak düşüyor zannettim. Sonrasında otomobilin gökyüzünde uçtuğunu gördüm. Olay yerine gittik ama sürücü çıktı, araba büyük hasar aldı. İlk etapta uçak düştü diye korktum, 4 metre yakın gelse bizim üzerimize geliyordu." dedi.

Görgü tanıklarından Savaş Karakoç ise korkunç bir gürültü duyduklarını belirterek, "Bir şey duvarları yıkarak geldi ve bir anda denizin kenarına düştü. Sonrasında araçtan kendisi indi, bizim gördüğümüz bir şey yoktu. Çok büyük bir olay, Allah sevenlerine bağışlamış. Burada önce de duvar yoktu, yine araç uçmuştu." diye konuştu.

Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.