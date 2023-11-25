Ordu Bölgesel Amatör Lig: "Çarşamba" ile "Perşembe" yarın yeşil sahada karşı karşıya gelecek

Haftanın iki gününün adını taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu'nun Perşembe ilçesinin futbol takımları, Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta mücadele ediyor. Ligde geride kalan 6 hafta sonunda Perşembespor, 10 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer alırken, Çarşambaspor da aynı puanla 4. sırada bulunuyor.



Ligin 7. haftasında yarın saat 14.00'te Perşembe İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek takımlar hazırlıklarına devam ederken, taraftarlar da hem sosyal medyadaki paylaşımlarında hem de ilçelerde eğlenceli bir rekabet örneği sergiliyor.



Çarşambaspor, deplasmanda oynayacağı Perşembespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.



Ligin ilk 3 haftasında Perşembespor'un başında bulunan, daha sonra Çarşambaspor'u çalıştırmaya başlayan teknik direktör Zekeriya Köklükaya, AA muhabirine, Perşembe'den Çarşamba'ya geldiği için kendisine "zamanda geri giden adam" denildiğini söyledi.



Takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirten Köklükaya, "Perşembe'den 3 puan alarak Çarşamba'ya döneceğiz inşallah. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk. Devre arasına kadar en iyi şekilde gidip, devre arasında eksiklerimizi tamamlayarak inşallah şampiyon olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.