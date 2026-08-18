Ordu'da 1,2 milyon liralık altın hırsızlığına 4 gözaltı

Fatsa'da bir evde bulunan altınların muhafaza edildiği dolabın yerinin değiştiğini fark eden ev sahipleri, yaptıkları kontrolde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Olay, 15 Ağustos'ta Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. K.T. ve F.T., yaptıkları kontrolde 100 gramlık külçe altın, 4 ajda bilezik, 3 tam altın, isim yazılı kolye, 2 alyans ve bir bilekliğin yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin beyaz renkli bir araçla hareket ettiğini belirledi. Aracın Fatsa'nın yanı sıra çevre ilçelerde de bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Fatsa'dan ayrılmasının ardından güzergah üzerindeki ekipler bilgilendirildi. Araç, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde polis ekiplerince durduruldu.

Araçtaki 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada çalınan altın ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Hekimhan'dan Fatsa'ya getirildi. Soruşturma sürüyor.