Ordu'da kamyon zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Fatsa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada, çarpan kamyonun sürücüsü Atakan A. ile aynı araçtaki Muhammed A., Serkan A. ve kamyonetteki Yunus S. yaralandı.

Kamyo çarpmanın etkisiyle, önünde bulunan Faruk D. yönetimindeki kamyonete, kamyonet de önündeki Engin Ç. idaresindeki başka bir otomobile çarptı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

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