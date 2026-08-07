Ordu'da kamyon zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı
07.08.2026 10:58
Kazada 4 kişi yaralandı.
Fatsa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda meydana geldi.
Atakan A. yönetimindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Cüneyit A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Kamyo çarpmanın etkisiyle, önünde bulunan Faruk D. yönetimindeki kamyonete, kamyonet de önündeki Engin Ç. idaresindeki başka bir otomobile çarptı.
Kazada, çarpan kamyonun sürücüsü Atakan A. ile aynı araçtaki Muhammed A., Serkan A. ve kamyonetteki Yunus S. yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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