Elektrik akımına kapılan işçi inşaattan düşüp öldü
14.11.2025 16:38
AA
Ordu'nun Gölköy ilçesindeki inşaatta elektrik akımına kapılarak düşen işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Gölköy ilçesi Haruniye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ertaş U. (34), elektrik akımına kapılarak yaklaşık 3 metreden düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ertaş U, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YASAL UYARI
GÖLKÖY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GÖLKÖY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.