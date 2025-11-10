Ordu'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, ilçenin Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey istikametine seyreden Ekrem K. (82) yönetimindeki 52 FYZ 279 plakalı kamyonet, Altınordu istikametine seyreden 17 yaşındaki G.Y'nin kullandığı 52 AFE 165 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araç ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü oğlu ve diğer sürücü ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün babası Bilal Y'nin (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.