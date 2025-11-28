Elektrikli bisiklet duvara çarptı, 9 yaşındaki Eray öldü
28.11.2025 10:13
DHA, İHA
Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada 9 yaşındaki Eray Tombul yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki Berkay S. yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokak’ta, 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul (9), yere yığıldı.
Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Eray Tombul da önce kentteki özel bir hastaneye ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
