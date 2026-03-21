Ordu'da İnsansız Deniz Aracı kıyıya vurdu

Ordu'da kıyıya İDA vurdu.

Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde, vatandaşlar tarafından bir cisim bulundu.

Hemen jandarmaya haber verildi. Yapılan incelemede, cismin İnsansız Deniz Aracı olduğu tespit edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından İDA yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edilecek.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ordu Ünye'de geçtiğimiz ay da kıyıya vuran bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), yapılan teknik incelemeler sonucunda İran menşeli bir "kamikaze İHA" olduğu belirlenmişti.