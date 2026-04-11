17 ilde yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı
11.04.2026 12:44
Evde sabun paketleme ve oto yedek parça satışı temalı ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Ordu merkezli 17 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 32 kişiden 8'i tutuklandı.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.
Sosyal medya üzerinden "evde sabun paketleme" ve "oto yedek parça satışı" temalı ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fizikş takipler sonucunda şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında son 2 aylık süreçte toplam 21 milyon 814 bin 118 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.
Elde edilen delillerin ardından Ordu merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden30'u adli makamlara sevk edilirken, yapılan işlemlerin ardından 8 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
YASAL UYARI
ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.