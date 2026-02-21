Balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti
21.02.2026 15:09
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'da 5'inci kattaki evin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşen Emrah Uflaz, hayatını kaybetti.
Olay, Fatsa'ya bağlı Evkaf mahallesindeki bir evde gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Emrah Uflaz, ikamet ettiği apartmanın 5'inci katındaki balkondan düştü.
Henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Uflaz için ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uflaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
