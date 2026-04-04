Bozuk ürün satan marketten kamyonetlerce ürün çıkarıldı

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler mahallesindeki bir markette yaşandı.

Alınan bilgilere göre CİMER'e söz konusu markette son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik ihbarda bulunuldu. Harekete geçen ekipler, olayla ilişkili iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde ise gıda ürünlerinin hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarında muhafaza edildiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA BOZUK ÜRÜN BULUNDU

Ayrıca satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün bulunduğu belirlendi.

Durumların insan sağlığını tehlikeye sokması üzerine ekipler tarafından tutanak tutuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi verildi.

Denetime katılan ekiplerle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, insan sağlığını riske atabilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu. Toplanan ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.