Cami avlusunda metrelerce bayramlaşma kuyruğu
27.05.2026 08:23
Vatandaşlar tek sıra halinde birbiriyle bayramlaştı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde bayram namazı sonrası cemaat bayramlaşmak için cami avlusunda metrelerce kuyruk oluşturdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ordu'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu.
Hutbede birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi, dualar edildi.
Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde namaz sonrası cemaat bayramlaşmak için cami avlusunda metrelerce kuyruk oluşturdu.
Tek sıra halinde birbiriyle bayramlaşan vatandaşlar daha sonra kurban kesimi için evlerinin yolunu tuttu.
YASAL UYARI
ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.