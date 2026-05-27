Cami avlusunda metrelerce bayramlaşma kuyruğu

27.05.2026 08:23

DHA

Vatandaşlar tek sıra halinde birbiriyle bayramlaştı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bayram namazı sonrası cemaat bayramlaşmak için cami avlusunda metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ordu'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu.

 

Hutbede birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi, dualar edildi.

 

Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde namaz sonrası cemaat bayramlaşmak için cami avlusunda metrelerce kuyruk oluşturdu.

 

Tek sıra halinde birbiriyle bayramlaşan vatandaşlar daha sonra kurban kesimi için evlerinin yolunu tuttu.

