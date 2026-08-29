Denizde sürüklenen konteyner için inceleme başlatıldı

Olay, sabah saatlerinde Dolunay Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denizde sürüklenen beyaz bir konteyneri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya yaklaşan konteynerde inceleme başlattı.

Konteyneri evinin balkonundan fark eden mahalle sakini Hüseyin Saraç (42), “Denizde yüzen beyaz bir cisim gördüm. Telefonun kamerasıyla yaklaştırınca konteyner olduğunu fark ettim. Görüntüleri İstanbul’da konteyner taşımacılığı yapan arkadaşıma gönderdim. Beyaz konteynerlerin genellikle gıda veya soğuk zincir taşımacılığında kullanıldığını söyledi” dedi.

Saraç, “Daha sonra deniz kenarına indim, konteyneri yakından inceledim. Köşeye gelen dalgaların attığı beyaz bir çuval gördüm. İçinde mısır olduğunu düşünüyorum. Çuvalın da bu konteynerden geldiğini tahmin ediyorum. Panik yapılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum”