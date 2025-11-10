Dış cephe boyası yapan işçi 3'üncü kattan düştü

Yaralanan Çelebi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kol ve kalça bölgesinde kırıkların oluştuğu Hasan Çelebi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çelebi’nin mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.