Dış cephe boyası yapan işçi 3'üncü kattan düştü
10.11.2025 16:34
DHA
Ordu'da dış cephe boyası yapan inşaat işçisi 3'üncü kattan düşerek yaralandı.
Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde bir inşaatta 3 katlı inşaatın 3’üncü katında dış cephe boyası yapan Hasan Çelebi, dengesini kaybedip iskeleye çarparak zemine düştü.
Çelebi’nin mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çelebi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kol ve kalça bölgesinde kırıkların oluştuğu Hasan Çelebi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
