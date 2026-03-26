Fındık bahçesine yuvarlanan minibüste 2 kişi yaralı
26.03.2026 15:07
İ.K. idaresindeki minibüs, hakimiyetini kaybederek fındık bahçesine yuvarlandı.
Ordu'da yaşanan kazada bir minibüs fındık bahçesine devrildi. Yaşanan minibüste kazasında yaralılar var.
Kaza, Korgan ilçesine bağlı Tepe mahallesinde yaşandı.
İ.K. idaresindeki minibüs, hakimiyetini kaybederek fındık bahçesine yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada sürücü ve yolcu konumundaki F.K. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
