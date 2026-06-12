İneğin teptiği kadın yaşamını yitirdi
12.06.2026 18:49
Ordu’da ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti. Foto: Arşiv
Ordu'da ineğin tepmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Ordu’nun Aybastı ilçesinde hayvanlarını otlatan Meral Kılavuz (53), ineğin tepmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
İlk olarak Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılavuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kılavuz’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
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