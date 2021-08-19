Kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ordu Haberleri DHA 19.08.2021 - 11:52
Ordu Haberleri - DHA,
Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Volkan E.'nin başı, kaldırım kenarında bulunan kalorifer kazanı ile binanın eklentisi arasında sıkıştı.
Durumu fark eden ve çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.
Çocuğun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilirken, aile de ekiplere teşekkür etti.
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