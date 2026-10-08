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Kötü koku ihbarı yapılan evden 20 kamyon çöp çıktı

08.10.2026 14:30

Kötü koku ihbarı yapılan evden 20 kamyon çöp çıktı
IHA

Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

İHA
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Ordu'da çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine ekiplerin müdahale ettiği evden yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen evde, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı belirlendi. 

 

Yapılan incelemelerde ev ve bahçede uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda çöp ile atık bulunduğu tespit edildi. Gerekli işlemlerin ardından evin temizlenmesi için ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. 

 

Zabıta ekipleri ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin tüm odaları ile çevresinde biriken atıklar ekiplerce temizlendi.

 

Biriken atıklar, iş makineleri yardımıyla tahliye edildi.

 

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda evden ve çevresinden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

 

Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallede şikayet konusu olan kötü koku da ortadan kaldırıldı.

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