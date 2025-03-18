Menfeze düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'ndeki menfezden köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, menfezde mahsur kalan iki köpek yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.



Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpekleri bulundukları yerden çıkardı.





Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen hayvanlar, daha sonra sahibine teslim edildi.

