Ordu'da 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Törene, Akkuş Kaymakam Vekili Mustafa Özhan, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, emniyet ve askeri personel ile Çamoğlu'nun ailesi katıldı.

Çamoğlu için Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi. Gazinin, Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi. Caminin avlusunda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çamoğlu'nun cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.

YASAL UYARI

ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.