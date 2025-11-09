Ordu'da 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi
09.11.2025 15:31
İHA
Ordu'da, 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Çamoğlu, Akkuş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Akkuş ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ahmet Çamoğlu, dün tedavi gördüğü Ünye'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Çamoğlu için Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi. Gazinin, Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi. Caminin avlusunda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çamoğlu'nun cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.
Törene, Akkuş Kaymakam Vekili Mustafa Özhan, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, emniyet ve askeri personel ile Çamoğlu'nun ailesi katıldı.
