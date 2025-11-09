Ordu'da 94 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
09.11.2025 14:46
AA
Ordu'da 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Çamoğlu'nun cenazesi defnedildi.
Çamoğlu için Akkuş ilçesindeki Akpınar Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akkuş Kaymakam Vekili Mustafa Özhan, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
