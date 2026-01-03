Ordu'da bir kişi temizlemeye çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

73 yaşındaki F.G.'nin aşağı düşmesiyle beraber durumun ihbar edilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay Mesudiye ilçesinin Sarıca mahallesinde yaşandı. Bir kişi ahırının çatısındaki karları temizlemek için yukarı çıktığı esnada aşağı düşerek hayatını kaybetti.

