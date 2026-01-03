Ordu'da bir kişi temizlemeye çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
03.01.2026 14:42
Temsili fotoğraf
AA
Ordu'da bir kişi karla kaplanan ahırının çatısını temizlediği esnada aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Olay Mesudiye ilçesinin Sarıca mahallesinde yaşandı. Bir kişi ahırının çatısındaki karları temizlemek için yukarı çıktığı esnada aşağı düşerek hayatını kaybetti.
73 yaşındaki F.G.'nin aşağı düşmesiyle beraber durumun ihbar edilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede F.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. F.G.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Mesudiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
YASAL UYARI
ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.