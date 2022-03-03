Ordu'da DEAŞ operasyonunda 7 yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 15:26
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçmiş dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 yabancı uyruklu zanlının Ünye ve Altınordu ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.
Açıklamada şüphelilerden 6'sının adli kontrol şartıyla salıverildiği, Irak uyruklu M.K.A.A'nın tutuklandığı belirtildi.
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