Ordu'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,

Dün akşam saatlerinde, arkadaşı Resul Alperen Cüre (21) ile gittikleri Belicesu Mahallesi'ndeki plajda serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Hüseyin Furkan Şen'i (21) arama çalışmaları sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Jandarma, itfaiye ve su altı arama ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucu Şen'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.

Kıyıya çıkarılan Şen'in cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belicesu Mahallesi'ndeki plajda denize giren Hüseyin Furkan Şen ve Resul Alperen Cüre, bir süre sonra akıntıya kapılmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Cüre, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, kaybolan Şen'i arama çalışmalarına, havanın kararması ve denizin dalgalı olması nedeniyle gece saatlerinde ara verilmişti.