Ordu'da denize giren genç boğuldu

26.04.2026 15:48

IHA

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 22 yaşındaki Emre Sinmez, girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde Emre Sinmez (22) isimli genç denize girdi.

 

Boğulma tehlikesi geçiren Sinmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Emre Sinmez, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Burada tedavi altına alınan Emre Sinmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır.