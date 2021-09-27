Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:11
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile giden Niyazi Kılınç (21) ve arkadaşı denize girdi.
Suda çırpınmaya başlayan Kılınç'ı kurtarmaya çalışan arkadaşı sonuç alamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile deniz polisi bölgeye sevk edildi.
Kılınç'ın cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkartılarak Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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