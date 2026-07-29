Ordu'da denize girmek bir gün yasaklandı

Ordu Valiliği, il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) beklendiğini belirterek, yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla bir gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşmasının beklendiği ifade edildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla il genelinde bugün denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstermelerinin önem taşıdığı vurgulanarak, yasağa uyulması istendi.