Ordu'da denize girmek yasaklandı

Meteorolojik değerlendirmelerin ardından Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından karar alındı. Karara göre, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Ordu genelinde denize girmek yasaklandı.

Ordu Meteoroloji Müdürlüğü, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini, bunun da denizde yüksek dalga ve rip akıntısına yol açabileceğini değerlendirdi. Olumsuz koşulların gün boyunca sürmesinin beklendiği belirtildi.

Ordu 'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceği bildirildi. Riskli hava koşulları nedeniyle il genelinde 15 Ağustos Cumartesi günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

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