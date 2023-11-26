Ordu'da ev ve iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.S'nin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ö.S'nin Altınordu ilçesindeki ev ve iş yerinde yapılan aramada, kargo paketlerinin içerisine saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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