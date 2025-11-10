Ordu'da inşaattan düşen işçi yaralandı
10.11.2025 15:20
İHA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta boya yapan işçi, 3'üncü kattan düşerek yaralandı.
Olay, Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden 4 katlı bir binanın son katında boya yapan Hasan Ç. (60), dengesini kaybederek düştü. İskele demirlerine çarparak binanın önüne düşen Hasan Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın görgü şahidi Gülay Elikçioğlu, "Bir gürültü oldu ve adam demirlere vura vura aşağıya düştü. Alttaki demir olmasaydı direkt yere vuracaktı. Yanına koştum ve sakin olmasını söyledim. Kendisi en üst katta boya yapıyordu, çok korktum, elim ayağım titriyor." dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
