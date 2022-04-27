Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 17:42
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçedeki inşaattan yaklaşık 150 bin lira değerinde bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin M.T. ile K.K. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.T. ile K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.