Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı (Ordu Haberleri)

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 17:42

Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçedeki inşaattan yaklaşık 150 bin lira değerinde bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin M.T. ile K.K. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.T. ile K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yasal Bilgilendirme

Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ORDU HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...