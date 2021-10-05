Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 17:28
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Akkuş ilçesinde düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde 3 elektronik el detektörü ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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