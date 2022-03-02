Ordu'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 14:35
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey'de kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede iki şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler, 5 muhtelif tarihi eser, iki dedektör, 5 kazı malzemesi ele geçirdi.
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