Ordu'da karla mücadele çalışmaları

Zincirsiz yola çıkan bazı araçların ulaşımda güçlük yaşadığı noktalarda da ekipler hızla müdahale etti. Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek kotlarında etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada hazır bekliyor.

Öte yandan dün gece saatlerinde ulaşıma kapanan Ordu-Sivas karayolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.