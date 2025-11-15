Ordu'da karla mücadele çalışmaları
15.11.2025 15:32
İHA
Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı.
Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai yürütüyor. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından gerekli tüm tedbirleri alan ekipler, yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuz haline geçerek, gece boyunca yolların açık kalması için aralıksız çalıştı.
Zincirsiz yola çıkan bazı araçların ulaşımda güçlük yaşadığı noktalarda da ekipler hızla müdahale etti. Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek kotlarında etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada hazır bekliyor.
Öte yandan dün gece saatlerinde ulaşıma kapanan Ordu-Sivas karayolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.
