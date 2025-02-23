Ordu'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Ordu'da kaybolan 37 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinde yaşayan P.A'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.



Kadına ait cep telefonundan Ortaköy Mahallesi'nden sinyal alındığını tespit eden ekipler, çalışma başlattı.



Jandarma ve AFAD'a bağlı 24 personelin katıldığı arama çalışmalarında bir köprü üzerinde kadına ait cep telefonu bulundu.



Ekipler, arama çalışmalarını mahalledeki derede sürdürüyor.



