Ordu'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ortayılmazlar Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkisinde, Özkan Koç (19) yönetimindeki 05 ACN 389 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veysel Okumuş'un kullandığı 55 ADJ 025 plakalı TIR çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Koç ile otomobildeki Barış Efiloğlu (18), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Efiloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Ordu