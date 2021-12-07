Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 10:58
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ünye'de bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait 53 sikke ve 7 heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 dedektör, pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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