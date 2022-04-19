Ordu'da tır şoförü trafik kazasında yaralandı

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 16:32
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Yüceler Mahallesi cezaevi kavşağında, Ender Yetim yönetimindeki 28 K 1860 plakalı tır, önünde seyir halindeki Cemal Demir'in kullandığı 10 AHV 72 plakalı tıra arkadan çarptı.
Refüje çarparak durabilen tırın sürücüsü Yetim yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yetim, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Söz konusu güzergahta ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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