Ordu'da uyuşturucu operasyonu. 11 kişi tutuklandı
04.07.2026 12:49
2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 342,5 gram bonzai hammaddesi, 34,12 gram bonzai, 2,97 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 45 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ile 74 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'si ifadelerinin ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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