Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 78 gram metamfetamin, 95,6 gram sentetik kannabinoid, 18,8 gram esrar ve 33 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, toplamda 20 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.