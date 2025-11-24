Ordu'da uyuşturucu operasyonu yapıldı: 5 gözaltı

Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek adına çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 13 gram metamfetamin, 218 grm sentetik kannabinoid, 7 gram esrar, 6 gram sentetik kannabionid hammaddesi ve 233 adet sentetik ecza maddesi bulundu.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 7 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 21 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile müdahale çalışmalarının sürdürleceği belirtildi.