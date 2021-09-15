Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 19:04
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, 3 şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 540 gram kubar esrar maddesi ile 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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