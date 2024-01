Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.K, A.Ş, A.K, A.Ş, Ö.K. ile M.E'yi yakaladı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 60 parça elektronik sigara doldurma aparatı içerisinde 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 156 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 103 tabanca fişeği ele geçirildi.



Şüphelilerden O.K. emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen A.K, A.Ş, Ö.K. ve M.E. (47) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.